Nowi ludzie

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem”. Ponoć św. Franciszek Ksawery, gdy dotarł na japońską wyspę, nie znał ani jednego słowa w tamtejszym języku. Nauczył się więc na pamięć, jak papuga, tekstu wyznania wiary, poszedł na główny plac targowy w ówczesnej stolicy imperium Kioto i od rana do wieczora deklamował, najgłośniej jak potrafił: „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi… Wierzę w Jezusa Chrystusa, umęczonego na krzyżu, który umarł i zmartwychwstał… Wierzę w Ducha Świętego, przebaczenie grzechów, życie wieczne…”.

Ludzie reagowali wybuchem śmiechu, kpiną. Ktoś go szturchnął, ktoś rzucił zgniłą gruszką, ktoś oblał lepką cieczą. Franciszek nie przestawał. Pod wieczór zbliżył się do niego wykwintnie ubrany szlachcic japoński i zaprosił go do domu. Franciszek był zaskoczony, zwłaszcza gdy tamten zaproponował mu łaźnię i nowe ubranie. Przy kolacji przez tłumacza wyjawił mu powód zaproszenia: „Obserwowałem cię dziś przez dłuższy czas. Jestem szogunem, dałem dowód mego męstwa, świadczą o tym blizny na ciele. Mam władzę, inni schodzą mi z drogi, opływam we wszystko. Niemniej ty posiadasz coś, czego mi brakuje. Potrafisz znosić upokorzenie i zniewagi. Skąd to masz? Komu to zawdzięczasz?”. Franciszek tamtej nocy ogłosił mu miłość Chrystusa. Szogun został jednym z pierwszych wyznawców Ukrzyżowanego w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Iść za Jezusem to iść pod prąd. Kto powiedział, że Ewangelia jest nieaktualna? Że kochać drugiego na całe życie to skansen, że rodzić dzieci to „taliban”, że być wolnym od pieniądza i mody to jak jazda po linie na jarmarku? Jasne, opowiedzenie się za Chrystusem kosztuje: czasem uśmieszek politowania czy wzruszenie ramionami. Będziesz „katolem” i „moherem”. Może stracisz pracę lub przyjaciół? Tymczasem Chrystus spogląda na nas z krzyża. On jest najpiękniejszym i najbardziej wolnym z synów ludzkich. Tylko wolni potrafią oddać życie za to, co umiłowali. Pod stopami tych, którzy wstępują na Kalwarię, wzrasta nowy świat.