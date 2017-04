Egipt przygotowuje się na przyjęcie papieża

W Egipcie trwają gorączkowe przygotowania do papieskiej wizyty, a mieszkańcy tego kraju oczekują Franciszka z ogromną radością. Wskazuje na to ordynariusz Luksoru, stojący na czele komitetu przygotowującego pielgrzymkę. Zauważa on, że bardzo ważnym dla całego świata wydarzeniem tej podróży będzie wizyta Ojca Świętego na kairskim uniwersytecie Al-Azhar i jego wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Pokojowej.

„Te spotkania pokazują, że religie stworzone są nie do siania nienawiści i podziałów, ale do budowania pokoju i przerzucania mostów pojednania. To jest droga którą wspólnie musimy podążać” – podkreśla bp Emmanuel Bishay. Wskazuje jednocześnie, że Franciszek przybędzie do Egiptu właśnie jako pielgrzym pokoju, by pokazać wyznawcom wszystkich religii, że nie mogą stać się narzędziami nienawiści, konfliktów i podziałów. „Franciszek przyjedzie z przesłaniem pokoju do ziemi, której historia mówi o wielowiekowej gościnności i wytrwałych dążeniach uczynienia z niej miejsca, gdzie wspólnie mogą żyć ludzie różnych religii. Na Ojca Świętego czekają nie tylko katolicy, ale cały naród egipski” – podkreśla organizator papieskiej pielgrzymki do Egiptu.