Handel ludźmi to zbrodnia

Handel ludźmi to „forma niewolnictwa, zbrodnia przeciw ludzkości, ciężkie pogwałcenie praw człowieka, okrutna plaga. Tym bardziej zasługuje na potępienie, gdy dotyczy dzieci”. Przypomina o tym Papież w przesłaniu na konferencję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poświęconą właśnie zwalczaniu handlu dziećmi.

Franciszek wyraża tej organizacji uznanie dla jej zdecydowania, by wykorzenić to jedno z najbardziej zawstydzających zjawisk, jakie szpecą oblicze współczesnej ludzkości. Znakiem jej troski jest już 17. z kolei konferencja OBWE o handlu „żywym towarem” – pisze Ojciec Święty. Jak zauważa, ludzie różnych religii i wszelkich poglądów zaszokowani są faktem, iż ten proceder prowadzi się we wszystkich krajach i stanowi on na całym świecie źródło ogromnych dochodów. Franciszek wzywa zatem uczestników spotkania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do czynienia wszystkiego co możliwe, by wzrastała świadomość tej plagi oraz by lepiej koordynować wysiłki rządowe, prawne i społeczne celem wyzwolenia od niej milionów dzieci i dorosłych. Jeszcze pilniejsze jest zapobieganie tej formie niewolnictwa – podkreśla Papież.

Papieskie przesłanie na konferencję OBWE o zwalczaniu handlu dziećmi odczytał jej uczestnikom o. Michael Czerny, podsekretarz sekcji migrantów i uchodźców w nowej watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Przypomniał on następnie stałą troskę Stolicy Apostolskiej o ofiary handlu ludźmi i o wykorzystywane w jakikolwiek sposób dzieci. Przytoczył przy tym szereg wypowiedzi papieży Franciszka i Benedykta XVI.