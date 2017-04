Konferencja o zapobieganiu pedofilii

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Papieskim Uniwersytetem Gregoriańskim.

We Florencji trwa pierwsza europejska konferencja na temat zapobiegania pedofilii. Jej tytuł brzmi: „Formacja i zapobieganie. Porównanie różnych metod podejścia do formacji ludzkiej i psychologicznej oceny w seminariach: kolejny krok w kierunku ochrony w Europie”. Dwudniowe spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z działającym na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie Centrum Ochrony Dzieci.

„Ta europejska konferencja jest kolejnym ważnym krokiem na drodze zapobiegania pedofilii i zarazem niesienia pomocy ofiarom” – mówi Radiu Watykańskiemu szef wspomnianego centrum, a równocześnie członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, o. Hans Zollner.

„Konferencja jest kontynuacją pewnej drogi, rozpoczętej już wiele lat temu, która musi się jednak bardziej upowszechnić i jednocześnie uczynić pierwszoplanowym przesłanie, że ofiary wykorzystywania seksualnego przez księży trzeba wysłuchać i zapewnić im pomoc najlepszą z możliwych – podkreśla o. Zollner. – W spotkaniu uczestniczą też przedstawiciele ofiar, którzy przemawiają w ich imieniu i pokazują najgłębszą ranę, gdy mówimy o występku dokonanym przez konkretnego księdza, jakim jest zranienie duchowe, zachwianie wiary, a ponadto również zranienia psychiczne i ludzkie”.

O. Zollner podkreśla, że episkopaty poszczególnych krajów europejskich wiele już zrobiły na drodze walki z pedofilią. Wszystkie przygotowały odpowiednie wytyczne dotyczące postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne, o jakie sześć lat temu apelowała Kongregacja Nauki Wiary. Nie wszędzie jednak jeszcze powstały odpowiednie struktury związane zarówno z zapobieganiem, jak i z reagowaniem na takie wykroczenia.