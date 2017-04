Papieska łąka zakwitnie pod Wawelem

Jak wyjaśnia Piotr Kempf z Zarządu Zieleni Miejskiej, 6-arowy fragment terenu przy ul. Bernardyńskiej (tuż obok skrzyżowania) nie będzie wypielęgnowanym trawnikiem, ale prawdziwą łąką. - Mówimy tutaj o dziko rosnących kwiatach, gdzie znajduje się dużo owadów, gdzie znajdują się płazy - mówi P. Kempf.

Zasiane rośliny powinny zacząć kiełkować już w najbliższych dniach. Pierwszych kwiatów można się spodziewać na przełomie kwietnia i maja. - Zacznie się od maków. Potem będzie to już pełen przekrój rosnących w Polsce kwiatów łąkowych, około 50 gatunków - tłumaczy P. Kempf. Zaznacza, że są to rośliny wieloletnie, które po przekwitnięciu rozsieją się i za rok łąka zakwitnie ponownie.

O. Jan Maria Szewek, franciszkanin, który brał udział w sianiu papieskiej łąki, przypomina natomiast, że to pomysł bliski filozofii św. Franciszka z Asyżu, którego imię (jako pierwszy w historii) przyjął Ojciec Święty Franciszek.

- Nie wszyscy o tym wiedzą, ale św. Franciszek chciał, by przy każdym klasztorze były łąki, żeby ludzie po wyjściu z kościoła mogli jeszcze ze sobą pobyć, posiedzieć. Był on również prekursorem rezerwatu - prosił braci, aby na obrzeżach uprawianych ogrodów pozostawiali nienaruszone zagony, miedze, żeby tam nie było ingerencji człowieka - przypomina o. Szewek. - Siejąc tę łąkę, przypominamy także to, co jest ważne dla papieża Franciszka, czyli wezwanie do ochrony świata stworzonego - dodaje.

Obok kwietnego placu pod Wawelem ma zostać umieszczona tabliczka informacyjna. W planie jest także utworzenie drugiej, nieco większej, papieskiej łąki na krakowskich Błoniach. Nasion poświęconych przez papieża ma wystarczyć na obsianie łącznie ok. 15 arów gruntu.