Abp Hoser rozpoczął swoją misję w Medjugorie

Abp Henryk Hoser dotarł po odwiedzeniu Sarajewa i Mostaru do Medjugorie, a tym samym rozpoczął powierzoną mu przez Papieża Franciszka misję zbadania sytuacji duszpasterskiej w tym miejscu. Został tam powitany przez o. Marinko Sakotę, proboszcza franciszkańskiej parafii w Medjugorie, oraz innych zakonników posługujących w tej miejscowości i zapewniających przybywającym tam pielgrzymom posługę duszpasterską.

„Znajdujemy się w miejscu, które gromadzi rzesze pielgrzymów. Prośmy wszyscy razem o wstawiennictwo Matki Bożej, by otworzyła nasze serca, a także nasz umysł na łaskę Bożą, nauczanie Kościoła i Słowo Boże. Duch Święty jest naszym życiem i On ożywia Kościół. Szukajmy Bożej prawdy o nas samych i jednocześnie prawdy Boga o człowieku” – mówił ordynariusz warszawsko-praski. W czasie pierwszego spotkania z pielgrzymami w kościele św. Jakuba w Medjugorie abp Hoser wskazał, że Papież Franciszek jest bardzo zainteresowany rozwojem tam pobożności ludowej. „To właśnie należy do mojej misji: ocenić działania duszpasterskie w tym miejscu i zaaprobować wytyczne do zrealizowania w przyszłości” – powiedział papieski wysłannik. Zwrócił uwagę, że sam pochodzi z kraju o wielkiej pobożności maryjnej, przypominając, że Maryja czczona jest jako Królowa Polski. „Życzę każdemu z was, by Maryja stała się Królową waszego życia. Na teraz niech te słowa wystarczą” – zakończył swe improwizowane wystąpienie hierarcha.

11 lutego br. Papież Franciszek mianował abp. Henryka Hosera specjalnym wysłannikiem Stolicy Apostolskiej do Medjugorje. Jego misja – podkreślono w komunikacie watykańskiego Sekretariatu Stanu - ma na celu „dokładniejsze poznanie tamtejszej sytuacji duszpasterskiej, a zwłaszcza potrzeb wiernych, którzy tam pielgrzymują, i w oparciu o to zasugerowanie ewentualnych inicjatyw duszpasterskich na przyszłość. Będzie mieć więc ona charakter wyłącznie duszpasterski”.