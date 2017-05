Fatima dziś

Benedykt XVI, papież teolog, odwiedzając Fatimę 13 maja 2010 roku, mówił podobnie jak jego poprzednik: „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona”. Już wtedy papież, który był autorem teologicznego komentarza do trzeciej tajemnicy fatimskiej z 2000 r., wspomniał o nadchodzącej 100. rocznicy objawień: „Oby te siedem lat, które dzielą nas od stulecia objawień, przyspieszyło zapowiadany triumf Niepokalanego Serca Maryi ku chwale Trójcy Przenajświętszej”.

I oto teraz właśnie mija 100 lat od fatimskich objawień. Dlatego w Wielkim Poście proponujemy duchową pielgrzymkę do Fatimy. Co tam właściwie się wydarzyło w 1917 roku? Czy znamy treść Maryjnego orędzia? Jakie jest jego znaczenie dla nas dziś? Dlaczego mamy pokutować za grzechy, skoro Bóg jest miłosierny? Co oznacza tajemnicza wizja piekła pokazanego małym pastuszkom? Dlaczego Maryja wezwała do modlitwy o nawrócenie Rosji i w jakim sensie ta prośba pozostaje aktualna? Pytań jest wiele. Poszukajmy odpowiedzi. Nie po to, by gonić za sensacją, szukać utajnionych „proroctw” lub zaspokajać niezdrową ciekawość, ale po to, by wsłuchać się i głębiej zrozumieć prorockie przesłanie Fatimy.

Z tej małej portugalskiej wioski bije nadal światło. Jest to światło, które ma moc rozproszyć współczesne mroki grzechu, niewiary, bezbożności w nas i wokół nas. Niech więc to światło nam zajaśnieje. Maryjo Fatimska, prowadź nas do Boga. Niech Twoje Niepokalane Serce zwycięży w nas, niech pokona nasze ciemności!

