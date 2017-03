„Chrześcijaństwo może jeszcze wiele dać Europie” – napisał w nocie dla włoskiej ktolickiej agencji SIR przewodniczący Parlamentu Europejskiego w dwa dni po historycznej wizycie w Watykanie przywódców państw Unii Europejskiej.

Antonio Tajani zauważył, iż Papież swoim przemówieniem zaskoczył tych wszystkich, którzy spodziewali się, lub mieli nadzieję, że będzie ich upominał. „Zrobił dużo więcej - napisał. Chciał, aby został wyraźnie usłyszany jego głos odnoszący się do tożsamości Europy: nie jesteśmy, nie możemy i nie powinniśmy być tylko «zbiorem zasad, podręcznikiem protokołów i procedur, których należy przestrzegać»”. Podkreślił, iż słuchając przemówienia Ojca Świętego przyszły mu na myśl dwie wartości, na których zbudowano naszą cywilizację, a które chrześcijaństwo przez wieki umocniało, broniło, przekazywało: wolność i postawienie człowieka w centrum wszelkich działań i praw.

W swojej refleksji włoski polityk odnisł się także do sobotniej wizyty Papieża w Mediolanie i stwierdził: „Przesłanie, które głosi Franciszek, nie jest tylko kwestią wiary, ale odności się także do wszystkich, którzy należą do innych religii. Pokazuje to spotkanie z rodziną muzułańską. Dialog przezwycięża nietolerancję i fundamentalizmy. Wszystko to ujawnia, jak wiele chrześcijaństwo może jeszcze dać Europie. Nie jest to tylko kwestia korzeni, ale coś, co przenika naszą teraźniejszość i co stanowi wkład w budowanie przyszłości” – napisał Antonio Tajani.