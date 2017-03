Znaczenie tradycyjnego w Wielkim Poście i okresie wielkanocnym przystępowania do spowiedzi i Komunii św. podkreślił szef watykańskiego trybunału Penitencjarii Apostolskiej w wywiadzie dla katolickiej agencji prasowej ZENIT. Kard. Mauro Piacenza zwrócił uwagę, że również wielu katolików, którzy w ciągu roku nie są bardzo praktykujący, w Wielkim Tygodniu i w Triduum Paschalnym przystępuje do sakramentów.

„Niewątpliwie jest to jeszcze dziedzictwo dawnej formacji katechizmowej, zgodnie z którą należy się spowiadać i przystępować do Komunii św. przynajmniej raz na rok, w okresie wielkanocnym – zauważył kard. Piacenza. – Dziś ważne jest zrozumieć ogromny dystans, jaki może się wytworzyć między wiarą a codziennym życiem. Nie należy marnować tych tradycyjnych okazji zbliżenia do Kościoła, przekształcając je w rozpoczynanie na nowo życia wiarą” – podkreślił szef papieskiej Penitencjarii. Zaznaczył przy tym, że takie właśnie znaczenie ma dla każdego ochrzczonego spowiedź sakramentalna, w której doznaje on wewnętrznej odnowy duchowej. Nacisk na spowiedź i Komunię „około Wielkiejnocy” wskazuje na centralne znaczenie Paschalnego Misterium Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Kościół podkreślał je w ten sposób już dawno przez Soborem Watykańskim II. Kard. Piacenza wskazał ponadto, że sakrament pokuty to także wielki egzorcyzm, bo grzech ciężki, śmiertelny jest zawsze szatańską niewolą, od której uwalnia kapłan udzielając absolucji.

W Wiecznym Mieście wielu wiernych przystępuje dziś do sakramentu pojednania w ramach inicjatywy „24 godziny dla Pana”, zapoczątkowanej tu przed czterema laty, kiedy obchodzony był Rok Wiary. Rokrocznie rozwija się ona, również w wielu innych miejscach na świecie. Niektóre rzymskie kościoły pozostają otwarte nawet przez całą noc. Pozostają w nich do dyspozycji penitentów liczni spowiednicy. Można też uczestniczyć w adoracji eucharystycznej. Do udziału zachęcał Ojciec Święty na środowej audiencji ogólnej, określając to jako „szczególny moment łaski w wielkopostnym pielgrzymowaniu”.