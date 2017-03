Woda, która daje życie wieczne została wlana w nasze serca

Nawiązał tymi słowami do czytanej dzisiaj Ewangelii o spotkaniu Jezusa z Samarytanką.



Ojciec Święty podkreślił, że Samarytanka doznała wielkiej łaski od Jezusa. „Kiedy kobieta uświadamia sobie, że człowiek z którym rozmawia jest prorokiem powierza jemu swoje życie i stawia mu pytania religijne. Jej pragnienie miłości i życia w pełni nie zostało zaspokojone przez pięciu mężów, których miała, a wręcz przeciwnie doznała rozczarowań i oszustwa.”

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

Papież przypomina nam, że Bóg podczas chrztu przemienił nas i napełnił łaską. Przestrzegł też przed tym byśmy nie zapomnieli o tym wielkim darze. „W ten sposób możemy odnowić w nas łaskę Chrztu św., zaspokoić pragnienie u źródła Słowa Bożego i jego Ducha Świętego i odkryć w ten sposób również radość stawania się budowniczymi pojednania i narzędziami pokoju w życiu codziennym.”

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

Podkreślił też, że okres Wielkiego Postu jest dobrą okazją, aby zbliżyć się do Jezusa i spotkać go w modlitwie. Na zakończenie polecił by Matka Boska pomogła nam czerpać z łaski, którą daje Jezus.

Po Aniele Pańskim papież zapewnił o swojej modlitwie mieszkańców Peru, dotkliwie poszkodowanych przez niszczące powodzie.