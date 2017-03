Niedziela "ad gentes"

Tradycyjnie już II niedziela Wielkiego Postu jest obchodzona w Polsce jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku hasłem Dnia są słowa: "Gdzie misjonarze - tam nadzieja". - Tam, gdzie docierają misjonarze, odradza się i umacnia nadzieja. Są oni "dobrzy, jak chleb", dzieląc się tym, co posiadają - napisał w komunikacie z tej okazji bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.

"Docierają do nas codziennie straszne informacje ze świata: wojny, kataklizmy, akty terrorystyczne, niesprawiedliwość i przemoc goszczą na pierwszych stronach gazet i w serwisach informacyjnych. Są jednak i dobre wiadomości, które nie są krzykliwe i nie epatują złe. Chcemy dziękować Bogu za świadectwo miłosierdzia chrześcijańskiego, które daje nadzieję ubogim i potrzebującym wsparcia duchowego i materialnego w krajach misyjnych" - przypomina ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy "Ad Gentes".



Wyjaśnia, że misjonarze są świadkami nadziei, która nie przemija oraz budowniczymi lepszej przyszłości. Dają świadectwo miłosiernej, delikatnej i czułej miłości Boga. - Dołączmy do nich, wypełniając nasz obowiązek chrzcielny bycia uczniami-misjonarzami. Pomóżmy misjom modlitwą, ofiarowanym cierpieniem oraz ofiarami, które pozwolą misjonarzom pełnić posługę miłosierdzia - apeluje.



W 2016 r. dzieło Pomocy "Ad Gentes" dofinansowało 169 projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych polskich misjonarek i misjonarzy w krajach misyjnych, głownie w Afryce i Ameryce Łacińskiej na kwotę 150 tys. euro.



"Są to konkretne gesty solidarności, braterstwa i miłosierdzia wobec ubogich i potrzebujących wsparcia. Te dzieła budzą nadzieję na lepszy świat. Są wyjściem na peryferie egzystencjalne, do tych, którzy cierpią z powodu ubóstwa i wykluczenia" - stwierdza ks. Sobolewski.



Konferencja Episkopatu Polski 22-24 września 2005 r. postanowiła, że ofiary zbierane do puszek w II Niedzielę Wielkiego Postu są przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.