Watykańska Komisja Teologiczna przyjęła positio kard. Hlonda

Teraz dokument skierowany zostanie do członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeśli także oni wydadzą pozytywną opinię, positio trafi do papieża Franciszka.

To on podpisze dekret o heroiczności cnót kard. Augusta Hlonda. Będzie to bardzo ważny krok w toczącym się procesie beatyfikacyjnym prymasa Polski.

O pozytywnym przebiegu rozmów Komisji Teologicznej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych nad Positio super vita et virtutibus sługi Bożego kard. Augusta Hlonda poinformował "Gościa Katowickiego" ks. Bogusław Kozioł TChr, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego prymasa Polski.

Rozmowy odbyły się w czwartek na Watykanie. - Teraz przewodniczący wczorajszej komisji napisze raport i oficjalnie zwróci się do postulatora. Jest to Włoch, ks. Pierluigi Cameroni, salezjanin. Trzeba w tym czasie wyjaśnić ewentualne zastrzeżenia, jeżeli były, i dopiero wtedy kongregacja wyznaczy termin komisji kardynałów - wyjaśnia ks. Bogusław Kozioł.

Jeśli także członkowie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wydadzą pozytywną opinię, dokument trafi do papieża. Jego podpis zakończy proces beatyfikacyjny polskiego kandydata na ołtarze. Kard. Hlondowi przysługiwać będzie tytuł: czcigodny sługa Boży. Do jego beatyfikacji potrzebny będzie cud.

Pochodzący z Mysłowic kard. August Hlond, zanim został metropolitą gnieźnieńskim i poznańskim oraz prymasem Polski, od 1922 r. był administratorem apostolskim dla Górnego Śląska. Diecezją katowicką kierował do czerwca 1926 r.

Kard. Hlond zmarł 22 października 1948 w Warszawie. Został pochowany w podziemiach archikatedry św. Jana w Warszawie. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1992 r. Proces diecezjalny trwał do 21 października 1996 roku.

Po przekazaniu dokumentacji do Watykanu stosowna kongregacja wydała 6 marca 1998 r. dekret o ważności procesu na etapie diecezjalnym. Przez następnych dziesięć lat trwały prace nad positio, które oficjalnie zaprezentowano w 60. rocznicę śmierci sługi Bożego 22 października 2008 roku.