Bp Eleganti: musimy zastanowić się nad sensem choroby

Skierował on w imieniu tamtejszego episkopatu list do wiernych z okazji ekumenicznego Dnia Chorego, obchodzonego w Szwajcarii wspólnie przez katolików i protestantów w pierwszą niedzielę marca.

Utracenie możliwości intelektualnych przez osoby starsze nie jest jednoznaczne z utraceniem godności, ale nie wszyscy tak uważają. Bp Eleganti przywołał tu przykład znanego fotografa niemieckiego Guntera Sachsa, który popełnił samobójstwo odczuwając postępujący brak kontroli nad własnym ciałem jako coś, co pozbawia go godności. Jednak „każdy człowiek ma swoją godność i to szczególnie, gdy jest słaby. Jeśli już, to raczej my, ludzie, czasem jej naszym braciom odmawiamy” – zaznaczył hierarcha.

Szwajcarski biskup zauważył także, że niestety rośnie wśród osób starszych liczba samobójstw. Przyczyna tego leży m.in. w społeczeństwie, które usprawiedliwia i legitymizuje samobójstwo jako dążenie do zachowania autonomii. Chrześcijanie jednak – podkreślił hierarcha – widzą w życiu czas próby przygotowujący na spełnienie się w Bogu.