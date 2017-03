Ubóstwo ma oblicze kobiety

Przypomina ona, że wiele kobiet, szczególnie na terenach wiejskich, nie ma dostępu do edukacji, opieki medycznej ani do rynku pracy. Również hiszpańska Caritas podkreśla, że kobiety padają ofiarą różnych form dyskryminacji i przemocy. Apeluje też do władz o podjęcie konkretnych działań na rzecz promocji kobiety.

W tym roku hiszpańska organizacja „Manos Unidas” („Złączone Ręce”) skoncentrowała swoją kampanię z okazji Dnia Kobiet na piątym Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ: „Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt”. W specjalnym komunikacie przypomina ona, że od blisko 60 lat pracuje na rzecz promocji kobiety. Niestety, na świecie wciąż miliony kobiet nie mają dostępu na równych warunkach do rynku pracy, edukacji czy sprawiedliwego wynagrodzenia. „Manos Unidas” zwraca uwagę przede wszystkim na obszary wiejskie, gdzie 43 proc. siły roboczej w krajach rozwijających się stanowią kobiety: 20 proc. w Ameryce Łacińskiej, a 50 proc. w Azji i w Afryce. Otrzymują jednak zapłatę minimalną i nieformalną, posiadają mniej ziemi własnej (niecałe 20 proc. spośród właścicieli ziemi stanowią kobiety), mają utrudniony dostęp do pomocy ekonomicznej, takiej jak kredyty czy zakup ziarna. „Ubóstwo wciąż ma oblicze kobiety” – podkreśla „Manos Unidas”.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet organizacja apeluje o większe zaangażowanie się na rzecz promocji praw kobiety, szczególnie na terenach wiejskich. W ubiegłym roku „Manos Unidas” zrealizowała 75 projektów, z których skorzystało ponad 220 tys. kobiet. Na szczególną uwagę zasługują projekty w Peru i w Gwatemali.

Warto podkreślić, że katolicka organizacja pozarządowa „Manos Unidas” została założona blisko 60 lat temu przez kobiety. Jej celem jest przede wszystkim zwalczanie głodu i jego przyczyn. Od samego początku ma również na uwadze godność i promocję kobiety.