Papież rozpoczyna wielkopostne rekolekcje

Uczestnicy ćwiczeń duchowych pojadą tam po południu razem z Papieżem autobusem. Głównym tematem rozważań jest męka Chrystusa według Ewangelii św. Mateusza - mówi papieski rekolekcjonista, włoski franciszkanin o. Giulio Michelini.

„Ewangelia Mateusza jest Ewangelią Kościoła, tzn. tą, która najbardziej podkreśla osobę Piotra. Jest to jedyna Ewangelia w której pada i to dwukrotnie słowo ekklesia, czyli Kościół, a zarazem ta, w której najczęściej mówi się o Piotrze. Wydawało mi się więc czymś pięknym stanąć przed współczesnym Piotrem i rozmawiać z nim o tej «eklezjastycznej Ewangelii» Kościoła – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Michelini. – Warto też pamiętać, że jest to Ewangelia miłosierdzia. Greckie słowo éleos, czyli miłosierdzie, pada w niej najczęściej w porównaniu z pozostałymi Ewangeliami. Nawet jeśli przypowieści o miłosiernym Samarytaninie czy zagubionej owcy są u Łukasza, to Mateusz kładzie nacisk na temat miłosierdzia. I Papież utożsamia się z tym spojrzeniem Jezusa powołującego Piotra, ponieważ został powołany: Pan okazał mu miłosierdzie”.

Program rekolekcji przewiduje codziennie Mszę, dwie medytacje, nieszpory i adorację Najświętszego Sakramentu. Ćwiczenia duchowne zakończą się 10 marca.