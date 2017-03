Zarzuty ks. A. Kosendiaka a odwołanie ks. J. Międlara

W przesłanym mediom oświadczeniu rzecznik prasowy archidiecezji ks. Rafał Kowalski informuje, że o odwołaniu ks. Jacka Międlara z parafii św. Anny na Oporowie decyzję podjęli przełożeni Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo z siedzibą w Krakowie, o czym świadczy dokumentacja zgromadzona w archiwum Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.

Wyjaśnił też, że "w Kurii Wrocławskiej nie powstało żadne pismo dotyczące przenosin na inną placówkę ks. Międlara, zatem nie przygotowywał ich - jak sugerowano w nagraniu - kanclerz, a tym bardziej nie podpisał metropolita wrocławski".

Dodał również, że w archiwum Kurii "znajduje się list Księdza Wizytatora (najwyższego przełożonego w Zgromadzenie Księży Misjonarzy Polsce), w którym informuje on, iż decyzje o przeniesieniu ks. Międlara z Wrocławia na inną placówkę duszpasterską podjęło, a Ksiądz Wizytator bierze za nią »całkowitą odpowiedzialność«".

Jak czytamy dalej, "powyższe ustalenia mogą sugerować, iż ks. Adrian Kosendiak nie miał pełnej wiedzy na tematy, na które wypowiadał się w nagraniu".

Ks. Rafał Kowalski zapewnił, iż prace zespołu powołanego przez metropolitę wrocławskiego w celu wyjaśnienia wszystkich wątków znajdujących się w upublicznionym nagraniu wciąż trwają.

******

We wrocławskich mediach pojawiła się również informacja o tym, że ksiądz oskarżony o gwałt poprosił abp. Józefa Kupnego o odsunięcie od pracy duszpasterskiej do czasu wyjaśnienia sprawy. Na stronie internetowej archidiecezji, w opisie parafii św. Jadwigi we Wrocławiu-Leśnicy, przy stanowisku "proboszcz" wpisano "vacat".

Czytaj także: