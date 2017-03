Mediolan ofiaruje Papieżowi program dożywiania dzieci

Organizatorzy papieskiej pielgrzymki do Mediolanu ofiarują Franciszkowi w darze program dożywiania dzieci. Będzie on przeznaczony dla tych maluchów, które na terenie archidiecezji mediolańskiej muszą codziennie stawiać czoło biedzie i niedożywieniu. Program ma trwać trzy lata i kosztować 25 mln euro. Sfinansują go różne tamtejsze fundacje (m.in. Fundacja Cariplo ofiarowała 12 mln euro), stowarzyszenia i banki.

Pomysłodawcy mają nadzieję, że po trzech latach działania programu uda im się wykorzenić w Mediolanie problem niedożywienia dzieci czy przynajmniej znacząco go zmniejszyć. Miejscowa Caritas szacuje, że dotyczy on co najmniej 13 tys. dzieci, zarówno Włochów, jak i cudzoziemców.