Przed cząstką Krzyża Świętego

Nabożeństwo odbyło się 2 marca w bazylice katedralnej w Łowiczu. Przewodniczył mu ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba. W procesji wniósł relikwiarz z cząstką Krzyża Świętego.

Tradycyjne modlitewne spotkanie kapłanów w pierwszy czwartek Wielkiego Postu rozpoczęło się o 15.00, w Godzinie Miłosierdzia. W tym roku księża na czele z biskupami podjęli wezwanie papieża Franciszka i Konferencji Episkopatu Polski do modlitwy w intencji bolesnych spraw nadużyć seksualnych w Kościele.

Zanim odprawili Drogę Krzyżową, wysłuchali nauki ks. Pawła Kozakowskiego, kapelana Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie, a w przeszłości wieloletniego ojca duchownego Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu.

- Spotkaliśmy się, żeby wynagradzać Bogu nie tylko za swoje grzechy. Każdy z nas ma za co wynagradzać, ale my spotkaliśmy się, żeby wynagradzać za zło popełnione przez innych duchownych. Tu się rozgrywa prawdziwy dramat. Jezus powierza swoją owczarnię pasterzowi, a on zamienia się w wilka, który uśmierca, a nie prowadzi do życia - mówił ks. Kozakowski.

Rozważania Drogi Krzyżowej prowadzone były przy ustawionym na ołtarzu relikwiarzu. Czytali je kapłani diecezjalni i zakonni. Wśród nich przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, którzy uczestniczyli w tym dniu pokutnym razem z klerykami.

- Spoglądamy na krzyż i jakże mocno uświadamiamy sobie, że zaczął się wczoraj dla nas jeszcze jeden wysiłek kapłański. Wielkie zadanie, w którym chcemy potwierdzać słowa, gesty naszym życiem i postępowaniem. Bo wczoraj powiedziane: "Nawracajcie się" było skierowane także do nas. Najpierw to my powinniśmy przyjąć te słowa do serca, żeby były bardziej owocne dla tych, którzy słyszą je z naszych ust - mówił bp Dziuba do kapłanów.