Wielkopostne pielgrzymowanie. 40 kościołów na 40 dni postu

Pomysł podsunęła im książka Hanny Suchockiej „Rzymskie pasje. Kościoły stacyjne Wiecznego Miasta”.

- Pomyślałam wtedy, dlaczego nie zorganizować takiej pielgrzymki po lubelskich kościołach? Przecież mamy ich tak dużo, a większość z nich jest znana tylko tym, którzy mieszkają w pobliżu. Jeśli ktoś ma parafię na Czubach, raczej nie bywa w świątyniach na Tatarach czy Kalinowszczyźnie - mówi pomysłodawczyni lubelskiej pielgrzymki Anna Pasek.

Pomysłem podzieliła się z innymi i tak zebrała się grupa, która postanowiła codziennie przez Wielki Post uczestniczyć w pierwszej Mszy św. odprawianej w danym kościele, który został wciągnięty na listę. W tym roku pomysł powrócił już po raz czwarty i wszystko wskazuje na to, że na stałe zadomowił się w Lublinie.

- Okazało się, że ludzie chcą w jakiś szczególny sposób przygotować się do Zmartwychwstania Jezusa, a propozycja by robić to modląc się codziennie w innym lubelskim kościele, bardzo przypadła wielu osobom do gustu i serca - mówi pani Anna.

W pielgrzymce może wziąć udział każdy, można również dołączyć w czasie trwania peregrynacji. Tegoroczne pielgrzymowanie ma być odpowiedzią na słowa wezwania papieża Franciszka i odbywać się pod hasłem: „Idźcie i głoście”.



KOŚCIOŁY STACYJNE LUBLINA:

1 III 2017, Środa Popielcowa. godz. 6.30

parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi św. Franciszka – Al. Kraśnicka 76

Msza św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin

2 III 2017, czwartek, godz. 7.00

parafia pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego – ul. Skierki 12

Msza św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin

3 III 2017, piątek, godz. 7.00

kościół pw. św. Piotra Apostoła (pojezuicki) – ul. Królewska 9

4 III 2017, sobota, godz. 7.00

parafia pw. Matki Bożej Różańcowej – ul. Bursztynowa 20

5 III 2017, niedziela, godz. 11.30

kościół pw. Przemienienia Pańskiego (seminaryjny) – ul. Prym. S. Wyszyńskiego 6

6 III 2017, poniedziałek, godz. 7.00

parafia pw. Świętej Rodziny – Al. Jana Pawła II

7 III 2017, wtorek, godz. 7.00

kościół pw. Świętego Krzyża (KUL) – Al. Racławickie 14

8 III 2017, środa, godz. 7.30

parafia pw. św. Andrzeja Boboli – ul. Paderewskiego 20

9 III 2017, czwartek, godz. 7.00

parafia pw. Świętej Trójcy – ul. Nałęczowska 94

10 III 2017, piątek, godz. 7.00

parafia pw. św Jadwigi Królowej – ul. Koncertowa 15

11 III 2017, sobota, godz. 7.00

parafia pw. św. Michała Archanioła – ul. Fabryczna 19

12 III 2017, niedziela, godz. 7.00

parafia pw. św. Jakuba Apostoła – ul. Głuska 145 (dojazd linią 3)

13 III 2017, poniedziałek, godz. 6.00

kościół pw. św. Piotra i Pawła Apostołów (Br. Mniejsi Kapucyni) – ul. Krakowskie Przedmieście 42

14 III 2017, wtorek, godz. 7.00

parafia pw. św. Antoniego Padewskiego – ul. Kasztanowa 1

15 III 2017, środa, godz. 7.00

parafia pw. Przemienienia Pańskiego – ul. Nadbystrzycka 40

16 III 2017, czwartek, godz. 7.30

kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – ul. Staszica 16

17 III 2017, piątek, godz. 7.00

parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (garnizonowy) – Al. Racławickie 20

18 III 2017, sobota, godz. 6.00

parafia pw. Wspomożenia Wiernych (Ks. Salezjanie) – ul. Kalinowszczyzna 3

19 III 2017, niedziela, godz. 9.00

kościół pw. św. Wojciecha – ul. Podwale 15

20 III 2017, poniedziałek, godz. 7.00

parafia pw. św. Józefa – ul. Filaretów 7

21 III 2017, wtorek, godz. 7.00

parafia pw. św. Mikołaja – ul. ks. Słowikowskiego 1

22 III 2017, środa, godz. 7.00

parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej – ul. Tuwima 5

23 III 2017, czwartek, godz. 7.00

parafia pw. bł. bpa Wł. Gorala – ul. ks. J. Popiełuszki 28

24 III 2017, piątek, godz. 7.00

parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej – ul. Roztocze 1

25 III 2017, sobota, godz. 7.00

parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy – ul. Milenijna 7

26 III 2017, niedziela, godz. 7.00

kościół pw. Matki Bożej Zwycięskiej (pobrygidkowski) – ul. Narutowicza 6

27 III 2017, poniedziałek, godz. 6.30

kościół pw. św. Józefa (karmelici) – ul. Świętoduska 14

28 III 2017, wtorek, godz. 7.00

parafia pw. św. Agnieszki – ul. Kalinowszczyzna 62

29 III 2017, środa, godz. 7.00

parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe – ul. Droga Męczenników Majdanka 27

30 III 2017, czwartek, godz. 7.00

parafia pw. Dobrego Pasterza (Ks. Sercanie) – ul. Radzyńska 3

31 III 2017, piątek, godz. 7.00

parafia pw. Miłosierdzia Bożego – ul. Nałkowskich 80B

1 IV 2017, sobota, godz. 7.00

parafia pw. św. Alberta Chmielowskiego – ul. Willowa 15

2 IV 2017, niedziela, godz. 7.30

parafia pw. św. Jana Pawła II – ul. Fulmana 9

3 IV 2017, poniedziałek, godz. 7.00

parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Ks. Marianie) – ul. Bazylianówka 85

4 IV 2017, wtorek, godz. 7.00

parafia pw. Chrystusa Króla – ul. Ponikwoda 32

5 IV 2017, środa, godz.8.00

parafia pw. św. Stanisława BM – ul. Zbożowa 75

6 IV 2017, czwartek, godz. 7.00

kościół pw. Wszystkich Świętych – cmentarz przy ul. Lipowej

7 IV 2017, piątek, godz. 7.00

kościół pw. Świętego Ducha – Krakowskie Przedmieście 1

8 IV 2017, sobota, godz. 8.00

parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus – ul. Krochmalna 47

9 IV 2017, Niedz. Palmowa, godz. 8.30

parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (Archikatedra)

Msza św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin