Wznowiono oficjalny dialog Watykanu i Al-Azhar

Z udziałem przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kard. Jean-Louis Taurana rozpoczęła się tam dwudniowa sesja o roli tej uczelni oraz Watykanu w przeciwdziałaniu fanatyzmowi, ekstremizmowi i aktom przemocy popełnianym w imię religii.

Jest to pierwsza tego rodzaju sesja od stycznia 2011 r., kiedy to Al-Azhar zerwał relacje na znak oburzenia po komentarzu Benedykta XVI do zamachu na koptyjski kościół w Aleksandrii, w którym zginęło 21 osób. Papież sprzeciwił się wówczas „dyskryminacjom, nadużyciom i nietolerancji religijnej, która jest wymierzona przede wszystkim w chrześcijan”, apelując zarazem o konkretne i stałe zaangażowanie władz politycznych.

Na stopniowe ocieplenie relacji z Watykanem trzeba było czekać aż do nowego pontyfikatu. W maju ubiegłego roku wielki imam Al-Azhar spotkał się z Franciszkiem, po czym ponownie nawiązany został stały kontakt między tą uczelnią a Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego. W rozpoczętej dziś sesji uczestniczy po 15 przedstawicieli każdej ze stron. Na jej zakończenie przewidziany jest wspólny komunikat.