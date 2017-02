Imam i patriarcha o wartościach moralnych

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wartości religijne i moralne są konieczne do budowania jedności narodowej Egiptu i obrony tamtejszego społeczeństwa przed rosnącym zagrożeniem fundamentalizmu i terroryzmu. Wskazali na to zwierzchnicy dwóch największych wspólnot religijnych tego kraju, wielki imam kairskiego uniwersytetu al-Azhar Ahmed al-Tajjeb i koptyjski patriarcha Aleksandrii Tawadros II. Wzięli oni udział w konferencji poświęconej znaczeniu wartości etycznych i moralnych. Spotkanie to było m.in. odpowiedzią na serię apeli prezydenta Egiptu, by dać zdecydowany odpór ideologii ekstremistycznej.

Zarówno imam, jak i patriarcha wskazali na znaczenie edukacji przyszłych pokoleń, tak by wyznawcy różnych religii mogli ze sobą współpracować na rzecz dobra wspólnego. Zaznaczono, że w tym procesie wychowawczym ogromną rolę odgrywa rodzina, będąca kamieniem węgielnym egipskiego społeczeństwa. W tym kontekście mówiono o konieczności odkrycia na nowo wartości rodziny jako zwornika społeczności, a także czynnika gwarantującego stabilizację i bezpieczną przyszłość kraju. Równocześnie przypomniano alarm podniesiony ostatnio przez prezydenta Egiptu w sprawie rozprzestrzeniającej się plagi rozwodów. Urząd statystyczny poinformował bowiem, że aż 40 proc. z 900 tys. zawieranych tam co roku małżeństw w ciągu pięciu lat kończy się rozwodem.