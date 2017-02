Z papieżem pod krzyżem

Biskup płocki zaprasza księży w pierwszy piątek Wielkiego Postu na Drogę Krzyżową do katedry.

Kościół w Polsce odpowiada na apel papieża Franciszka i we wszystkich diecezjach wyznacza piątek 3 marca, jako Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.

"Pokuta i »zero tolerancji« wobec grzechów wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne" - przypomina za Ojcem Świętym bp Piotr Libera w specjalnym słowie skierowanym do kapłanów diecezjalnych i zakonnych w diecezji płockiej.

"Te grzeszne i zbrodnicze czyny głęboko nas wszystkich zawstydzają i upokarzają. Obrażają Boga i wyrządzają wielką krzywdę niewinnemu człowiekowi oraz podważają zaufanie do Kościoła. Nasza wspólnota diecezjalna swoją modlitwą i pokutą włącza się w tę inicjatywę wyznaczoną przez Ojca Świętego. Dlatego w piątek, 3 marca 2017 r., o godzinie 17, będę przewodniczył w płockiej katedrze nabożeństwu Drogi Krzyżowej. Pragnę Was serdecznie zaprosić do udziału w tym nabożeństwie. Niosąc razem z Chrystusem krzyż, będziemy prosić Miłosiernego Pana o dar przebaczenia tych strasznych grzechów. Naszą serdeczną modlitwą szczególnie obejmiemy ofiary nadużyć i wszystkich, których z tego powodu dotknęło cierpienie. (...)

Drodzy Bracia Kapłani! Wsłuchujemy się w głos Następcy Świętego Piotra, który wzywa cały Kościół, "aby takie przestępstwa nigdy więcej się nie powtórzyły (…), aby chronić życie dzieci". Nadzieją na przyszłość jest dla nas miłosierdzie i Boża sprawiedliwość, ale także pełne determinacji kroczenie drogą oczyszczenia Kościoła, której drogowskazem są słowa »zero tolerancji« w tej dziedzinie" - napisał biskup płocki.