Indie: demonstracja w New Delhi o uwolnienia porwanego księdza

W poniedziałek 6 lutego setki ludzi wzięło udział w demonstracji zorganizowanej w New Delhi przez diecezję Faridabad oraz indyjski Kongres Katolicki. Przybyli też na nią do stolicy Indii parlamentarzyści ze stanu Kerala. Uczestnicy pragnęli wpłynąć na rząd federalny, by podjął działania celem przywrócenia wolności uprowadzonemu kapłanowi.

Ordynariusz Faridabadu abp Kuriakose Bharanikulangara, który wcześniej pracował w watykańskiej dyplomacji, wyraził przy tej okazji ubolewanie, że jak dotąd nie widać, by władze cokolwiek robiły w tej sprawie. Przed Bożym Narodzeniem w mediach społecznościowych pojawiło się wideo, gdzie widać brodatego mężczyznę podającego się za porwanego ks. Toma, który błaga rząd indyjski i Papieża o pomoc w uwolnieniu go. Skarży się on tam, że nikt nie podejmuje negocjacji z jego porywaczami.