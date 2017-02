Dyskryminowani jako ludzie - przez ludzi, przeżyli piekło, które na stałe odcisnęło ślad w ich historii życia. Zmuszani do prostytucji, pracy niewolniczej, żebrania, czy handlu narządami poczuli utratę własnego człowieczeństwa. Dramat nie zawsze kończy się z momentem uwolnienia. Dlatego, tak ważne jest wysłuchanie, obecność , wsparcie, które pomagają odzyskiwać moc do życia. Czas oddać im głos.

Poprzedzając III Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi, który został ustanowiony przez papieża Franciszka, osoby z różnych stron Polskie zebrały się w noc z 3 na 4 lutego Bazylice św. Krzyża w Warszawie aby odpowiedzieć na krzyk współczesnych niewolników i modlić się o świat wolny od przemocy, wyzysku i wszelkich form niewolnictwa. Nocne czuwanie rozpoczęła o godzinie 21.00 msza św. celebrowana przez ks. bp Grzegorza Rysia. Biskup w homilii, przywołując słowa papieża Franciszka – Handel ludźmi jest otwartą raną na ciele współczesnej ludzkości, raną na ciele Chrystusa - wezwał do wiernych do otwarcia serc potrzebujących, zagubionych, odosobnionych. – Czas porzucić gradację, tytuły, te wszystkie ludzkie dobra tracą na znaczeniu – mówił bp Ryś, zostawiając zebranych wiernych z refleksją nad sobą. – Czas przyjrzeć się sobie, mojemu działaniu. Jaki jest mój stosunek do pornografii? Czy daje się pochłonąć konsumpcji? Co kryje się za tanimi produktami, jaka jest ich cena rzeczywista? W tym wszystkim jest jakiś wymiar odpowiedzialności, który dotyka każdego z nas. Potrzeba rachunku sumienia i jakiejś decyzji. Świat może być inny, jednak to zależy od nas.

Posłuchaj homilii bpa Rysia:

Jakub Wojewódzki Bp Grzegorz Ryś kazanie na "Moc Miłosierdzia" 03.02. 2017r Warszawa



Po Eucharystii głos oddano tym, którym mówić zakazano, których nikt przez długi czas nie słyszał. I choć nie bezpośrednio, za to w przejmujących listach opowiedzieli zebranym historie swojego życia.