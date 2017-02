Wietnam: władze próbują zastraszyć lokalnych księży

Dokonali tego ubrani w stroje cywilne funkcjonariusze miejscowej milicji 2 lutego, po zakończeniu tradycyjnego święta Nowego Roku zwanego Tet, trwającego od 28 stycznia. Wcześniej władze rozpoczęły na nowo monitorowanie działalności katolików, m.in. wspomnianych kapłanów.

Jedną z poważnych kwestii spornych między tamtejszymi władzami komunistycznego a Kościołem pozostaje sprawa klasztoru Thien An [Thien An]. Katolicka placówka przeciwstawia się bowiem próbom dalszego zawłaszczenia należącej do niej ziemi.