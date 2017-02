Papieska intencja ogólna na luty

Franciszek często wzywa, by nieść pomoc wszystkim potrzebującym, a zwłaszcza uchodźcom. Odbił się szerokim echem i spotkał się w wielu miejscach z konkretną odpowiedzią jego apel skierowany półtora roku temu, krótko przed rozpoczęciem obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, po niedzielnej modlitwie „Anioł Pański” 6 września 2015 r.:

„Kiedy zbliża się Jubileusz Miłosierdzia, apeluję do parafii, wspólnot zakonnych, klasztorów i sanktuariów całej Europy, aby dały wyraz konkretności Ewangelii i przyjęły rodzinę uchodźców. Konkretny gest w ramach przygotowań do Roku Świętego Miłosierdzia. Niech każda parafia, każda wspólnota zakonna, każdy klasztor i każde sanktuarium Europy ugości jedną rodzinę, poczynając od mojej diecezji rzymskiej. Zwracam się do moich braci biskupów Europy, prawdziwych pasterzy, aby w swoich diecezjach wsparli ten mój apel pamiętając, że miłosierdzie to drugie imię miłości: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40). Także dwie parafie watykańskie przyjmą w tych dniach dwie rodziny uchodźców”.

