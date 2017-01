Pomyślna operacja biskupa

Szczęść Boże!

Przewielebni Księża!

Czcigodne Osoby Konsekrowane!

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!

W dniu wczorajszym (24 stycznia) biskup diecezjalny Edward Dajczak przeszedł operację kręgosłupa w klinice w Bydgoszczy. Według opinii Pana Profesora kliniki operacja przebiegła dobrze i przyniosła zakładane efekty.

W związku z tym Biskup Edward będzie mógł wrócić do diecezji w najbliższy piątek tj. 27 stycznia. Sam Biskup Edward czuje się dobrze i z całego serca dziękuje za zanoszoną przez ostatni miesiąc modlitwę w jego intencji. Nasz Pasterz przekazuje wyrazy wdzięczności za okazywaną troskę o jego zdrowie i życzliwość serca.

W imieniu naszego Pasterza, zwracam się z prośbą do Księży, Osób Konsekrowanych i Diecezjan, a także do wszystkich ludzi dobrej woli, o dalsze wsparcie modlitewne, aby czas rekonwalescencji prowadził do umocnienia zdrowia.

Bp Krzysztof Włodarczyk, Wikariusz Generalny