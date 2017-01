Kolegium Kardynalskie na początku 2017

120 z nich to kardynałowie elektorzy, mogący brać udział w konklawe. Natomiast 106 nie ma już tego prawa, ponieważ przekroczyli 80. rok życia. W b. r. ukończy go dalszych czterech purpuratów. Urodzili się oni w roku 1937. Jeden z nich to litewski kardynał Audrys Juozas Bačkis, arcybiskup-senior Wilna.

W obecnym roku trzech purpuratów będzie obchodziło 90. urodziny. Są rówieśnikami Papieża Benedykta XVI (ur. 1927). Jeden z nich to kard. Angelo Sodano. Jest on dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Najstarszy z żyjących purpuratów to kolumbijski kardynał José de Jesús Pimiento Rodríguez, mianowany przez Ojca Świętego niecałe dwa lata temu. Za miesiąc, 18 lutego, skończy on 98 lat. Natomiast najmłodszym jest 49-letni kardynał Dieudonné Nzapalainga, arcybiskup Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Do Kolegium Kardynalskiego Franciszek zaliczył go niecałe dwa miesiące temu.

Przypomnijmy, że w historii Kościoła było wielu młodszych od niego kardynałów, i to nie tylko w średniowieczu czy epoce renesansu, ale i w zeszłym stuleciu. Kard. Karol Wojtyła miał w chwili nominacji 47 lat, a mianowany razem z nim przez Pawła VI kard. Alfred Bengsch z Berlina nie ukończył jeszcze wtedy 46. roku życia, podobnie jak prymas Polski August Hlond, który 40 lat wcześniej otrzymał w takim wieku kapelusz kardynalski od Piusa XI.