Kolędowali na Ukrainie

Pomysł zrodził jeszcze latem ubiegłego roku podczas wymiany młodzieży między Nową Dębą a partnerską gminą Suchowola na Ukrainie. W szerokim składzie kolędowników byli zarówno przedstawiciele lokalnego samorządu jak i młodzież - członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Dębianie”.

- Zasadniczym celem wyjazdu było zapoznanie się z ukraińskimi zwyczajami świątecznymi, kolędami i jasełkami. Wspólne wieczorne kolędowanie było niezwykle wzruszające. Okazało się, że wiele kolęd mamy podobnych, a Ukraińcy znali polskie kolędy i włączali się ich śpiew - mówi Krystian Rzemień, dyrektor SOK w Nowej Dębie.

Andrzej Capiga /Foto Gość Na Ukrainie

Wspólne kolędowanie Gospodarze Suchowoli, na czele z wójtem Andrzejem Torbą, zaprosili polską grupę do Lwowa na zwiedzanie starego miasta. Głównym punktem wizyt był jednak noworoczny program artystyczny w miejscowym Domu Kultury, na który złożyły się występy gospodarzy (miejscowego chóru, który prowadzi dyrektor Yosyp Plaskon), jasełka w wykonaniu dzieci pod opieką Natalyi Davyd, występ dziecięcej grupy ze Starobielska we wschodniej Ukrainie oraz polskiej grupy z Nowej Dęby, która wykonała program jasełkowy odwołujący się do starej tradycji kolędniczej, połączony z polskimi tańcami ludowymi.

- Zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło i serdecznie, nowodębska i suchowolska młodzież doskonale się porozumiewała, byli otwarci i ciekawi siebie - zauważył Leszek Mirowski, wiceburmistrz Nowej Dęby.

- Wspólna modlitwa, kolędowanie, rozmowy, zbliżyły oba środowiska i są zapowiedzią dalszej współpracy, zacieśniania wzajemnych relacji w kontekście patrzenia w przyszłość i budowania wspólnoty tak bliskich sobie kultur - dodał Krystian Rzemień.

Magdalena Kupiec Na Ukrainie

Msza św. katedrze Na zakończenie wizyty nowodębianie udali się na cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie odmówili modlitwę, zapalili znicze i złożyli polską flagę. Uczestniczyli także we Mszy św. w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie król Jan Kazimierz oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej.