Błogosławieństwa z Kielc w Ścianie Płaczu w Jerozolimie

W wydarzeniu tym brał udział Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, który następnego dnia wyjechał do Izraela towarzysząc prezydentowi Andrzejowi Dudzie w jego oficjalnej wizycie. W Jerozolimie Michael Schudrich do szczelin Ściany Płaczu włożył kartki z błogosławieństwami z Kielc, które napisali uczestnicy uroczystości otwarcia Pokoju Błogosławieństw.

Archiwum rabina Michaela Schudricha Rabin Michel Schudrich wkłada kieleckie błogosławieństwa w szczeliny Ściany Płaczu W Pokoju Błogosławieństw w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu przy ul. Planty 7 można pomedytować nad umieszczonymi tam błogosławieństwami z Kazania na Górze, z żydowskich modlitw porannych, papieża Franciszka oraz specjalnie napisanych dla nas błogosławieństw biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego i rabina Abrahama Skórki z Argentyny.

- Każdy odwiedzający może również napisać swoje błogosławieństwo i włożyć w szczelinę naszej „ściany płaczu”. Będziemy je co pewien czas zbierać i wysyłać do Jerozolimy, do naszych przyjaciół, którzy zaniosą je do prawdziwej Ściany Płaczu, czyli Zachodniego Muru – zapowiada Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Tak właśnie stało się z kilkudziesięcioma kieleckimi kartkami, wśród nich były napisane przez biskupa Jana Piotrowskiego i Wojciecha Lubawskiego, prezydenta Kielce. Dzięki rabinowi Michaelowi Schudrichowi są już od kilku dni w Jerozolimie.