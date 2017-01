W duchu ekumenicznym odbyła się w czwartek 19 stycznia Liturgia Chrztu Pańskiego w parafii greckokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pasłęku. Przewodniczył jej ks. mitrat Andrzej Soroka.

W homilii o. Grzegorz Piśko OFMConv zwrócił uwagę, że święto Epifanii, czyli objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie, przeżywane jest w tradycjach wschodniej i zachodniej. W tradycji zachodniej jest to pokłon Trzech Króli, we wschodniej - święto Chrztu Pańskiego. - Ale święto Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego, obejmuje trzy bardzo istotne wydarzenia dla wiary każdego z nas - wskazał o. Piśko.

Trzecie, czyli pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej, jest często zapominane. - Jest to objawienie się Jezusa Jego uczniom. W Ewangelii św. Jana czytamy: „uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2, 1-12). To jest też zaproszenie dla nas. To jest pytanie o twoją i moją wiarę - mówił kapłan. - Jaka jest twoja i moja wiara? Czy ja widzę w swoim życiu działanie Jezusa, Jego łaski? Czy jestem otwarty na działanie tej łaski? Czy żyję sakramentem chrztu, jestem wdzięczny, że jestem chrześcijaninem? - pytał. - Czy może ciągle ten stary człowiek z jego grzechami, słabościami w nas króluje? Trzeba go zdetronizować, a w centrum postawić Jezusa Chrystusa - wskazał o. Piśko.

- Pójdźmy za Trzema Mędrcami, pójdźmy nad Jordan, by doświadczyć spotkania z Jezusem, który przyjmuje chrzest. Nie bójmy się wstąpić do Kany Galilejskiej, by jeszcze mocniej, owocniej uwierzyć. Aby wiara była widoczna w naszym życiu, w życiu naszych rodzin, dzieci, młodzieży, w naszych relacjach międzyludzkich - zachęcał o. Grzegorz.

W liturgii uczestniczył m.in. ks. Kazimierz Kalban z Kościoła polskokatolickiego, proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Elblągu oraz Matki Bożej Anielskiej w Tolkmicku. W słowie skierowanym do zgromadzonych w świątyni powiedział, że wraz z końcem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan nie musimy znów obojętnie mijać się na ulicy. W naszych sercach, w codziennym życiu możemy żyć w braterstwie, aby szczęśliwie móc doczekać kolejnych świąt.