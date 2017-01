Kard. Nycz: Musimy uczyć młodych o papieżu

Są nim słowa zaczerpnięte z Listu Apostolskiego "Novo Millennio Ineunte" - dokumentu podpisanego przez św. Jana Pawła II 6 stycznia 2001 r. zaraz po zakończeniu Wielkiego Jubileuszu Miłosierdzia.

Obecny na konferencji prasowej kard. Nycz, metropolita warszawski, komentując tegoroczne hasło, zwrócił uwagę, że świat nabrał dużego przyspieszenia i idzie w kierunku, który budzi duży i uzasadniony niepokój. - Idziemy przede wszystkim w kierunku tego, co się dziś nazywa postprawdą. Nie jest już ważna prawda, fakty. Ważne to, jak my ją określimy - zauważył.

Metropolita warszawski podkreślił, że potrzeba ludzi, którzy będą wcielać w życie nauczanie Kościoła i Jana Pawła II. - To nawiązanie do słów, które Pan Jezus ciągle nam przypomina: "Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody" - podkreślił.

Zwrócił także uwagę, że większość stypendystów nie zna Jana Pawła II. Dlatego ważnym zadaniem fundacji, oprócz wsparcia materialnego, jest promowanie jego osoby i nauczania. - Zanim pójdziemy w głąb papieskiego nauczania, musimy zwyczajnie uczyć młodych o papieżu, w sposób dobry, mądry i interesujący - powiedział kardynał.

Ks. Dariusz Kowalczyk, nowy prezes Zarządu Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", który zastąpił na tym stanowisku ks. Jana Droba, podsumował ubiegłoroczny Dzień Papieski, który odbył się pod hasłem: "Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Każdego roku podczas tego dnia zbierane są datki na wsparcie programu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. - Co nas bardzo cieszy, ze zbiórki przykościelnej uzyskaliśmy 6,8 mln zł, z publicznej do puszek - prawie 720 tys. zł. To daje prawie 5 proc. więcej pieniędzy niż w ubiegłym roku. O 100 tys. zł więcej zdobyliśmy także z SMS-owej akcji - mówił podczas konferencji prasowej. - To powoduje, że możemy spokojnie myśleć o kontynuowaniu programu stypendialnego na poziomie pond 2 tys. stypendiów całorocznych.

Prezes zaznaczył, że pieniądze na finansowanie programu stypendialnego pochodzą także ze zbiórek 1 proc., indywidualnych darczyńców i instytucji.

Fundacja przez 16 lat swojego istnienia wydała na stypendia prawie 120 mln zł i dorobiła się ponad 4 tys. absolwentów. Ponad 50 proc. stypendystów fundacji to studenci, reszta to gimnazjaliści i licealiści.

Podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiono także założenia konkursu akademickiego im. bp. Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską, inspirowaną nauczaniem św. Jana Pawła II. Pierwsza edycja zaplanowana jest na 2018 r. Konkurs organizowany jest we współpracy z kilkoma uniwersytetami: Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

To nie pierwsza taka inicjatywa fundacji. Przez 14 lat prowadziła ona Konkurs o Indeks na studia dziennikarskie im. bp. Jana Chrapka. 14 jego edycji dało grono ponad 120 laureatów - studentów dziennikarstwa, polityki społecznej, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz politologii.

Wieloletni opiekun poprzedniego konkursu prof. Jerzy Olędzki postanowił kontynuować dzieło i rozpocząć nowy. - Stwierdziliśmy, że musimy zainteresować się młodzieżą, która już skończyła studia - podkreślił prof. Olędzki, dodając, że media były dla Jana Pawła II bardzo ważnym aspektem ewangelizacji, dlatego warto wspierać osoby, które łączą w swojej pracy nauczanie papieża Polaka ze środkami społecznego przekazu.

Stypendyści Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" biorą także udział w obozach wakacyjnych, podczas których młodzi mogą m.in. poznać możliwości akademickie miasta, zagłębić się w nauczanie Jana Pawła II czy pogłębiać przyjaźnie. Tegoroczny obóz dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej zorganizowany zostanie w Białymstoku 13-24 lipca. Obóz studencki, w którym weźmie udział 1,1 tys. osób, potrwa od 4 do 10 lipca w Tarnowie.