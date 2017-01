Załamuje się struktura naszego społeczeństwa

„Fenomen migracji nieletnich pozwala dostrzec, jak załamuje się struktura całego naszego społeczeństwa” – powiedział kard. Peter Turkson. Prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka w wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu odniósł się do przesłania Papieża Franciszka na wczorajszy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Kierowana przez niego watykańska instytucja rozpoczęła działać od początku roku, skupiając się na kompleksowym chronieniu ludzkiej godności, jak zwrócił uwagę pochodzący z Ghany hierarcha.

„Jeśli, opisując podstawy chrześcijańskiej antropologii, dużo mówimy o godności osoby, wtedy zadaniem Kościoła staje się podejmowanie środków prowadzących do jej poszanowania we wszystkich okolicznościach czy sytuacjach. Pragnieniem wspólnoty wierzących jest, aby wszyscy mogli żyć w pokoju we własnych miejscach pochodzenia, wzrastając w szacunku jako stworzeni na obraz Boży. Kiedy z jakiegokolwiek powodu migracja przekształca się w fenomen doświadczany także przez dzieci, stajemy przed bardzo poważną sytuacją. Dzieci te bowiem, będąc delikatne, pozostają ekstremalnie narażone na niebezpieczeństwa – powiedział kard. Turkson. – Podstawową propozycją, jaką w odpowiedzi na to kierujemy do społeczeństw zachodnich, jest formacja i wychowanie, nastawione przede wszystkim na zrozumienie jedyności i uniwersalności ludzkiej natury, promujące braterstwo oraz logikę, według której Bóg stworzył człowieka, a więc taką, gdzie każdy należy do jednej wielkiej ludzkiej rodziny. Tu już jest idea myślenia jedni o drugich, wspólnej troski wszystkich”.