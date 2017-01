Wiadomo już, że w związku ze zbliżającymi się jubileuszami: 700. rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich, 500-lecia reformacji i 100-lecia istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – w październiku 2017 r. odbędzie się w Lublinie Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny zatytułowany „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”. Dokument zapowiadający kongres podpisali przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich Lublina i województwa lubelskiego podczas V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.

Ekumenizm w praktyce

Główne idee i znaczenie zapowiadanego kongresu ekumenicznego dla tradycji i kultury miasta nad Bystrzycą omówiono podczas pierwszej konferencji prasowej, która odbyła się w domu parafialnym przy kościele ewangelicko-augsburskim w Lublinie. Udział w konferencji wzięli: ks. Grzegorz Brudny, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie, ks. Andrzej Gontarek, przewodniczący lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i proboszcz parafii polskokatolickiej, ks. Andrzej Łoś, proboszcz parafii katedralnej Kościoła prawosławnego w Lublinie, ks. prof. Sławomir Pawłowski z Instytutu Ekumenicznego KUL oraz Jolanta Szafrańska. Spotkanie poprowadził prof. Sławomir Jacek Żurek z KUL.

Trzy tradycje

– Te wszystkie trzy jubileusze chcemy uczcić i upamiętnić międzynarodowym kongresem ekumenicznym. Termin został wybrany nie bez przyczyny, bo 31 października wypada 500. rocznica wystąpienia Marcina Lutra. Chcieliśmy, aby ten kongres poświęcony był trzem głównym tradycjom chrześcijańskim, które są obecne w Lublinie, a więc: prawosławiu, katolicyzmowi oraz ewangelicyzmowi – mówił ks. prof. S. Pawłowski. O patronat honorowy poproszono m.in. Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan i Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola. List intencyjny w sprawie współpracy przy organizacji kongresu podpisali zarówno abp Stanisław Budzik, prawosławny abp Abel, bp Jan Cieślar z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, jak i rektor KUL oraz prezydent Lublina i marszałek województwa lubelskiego. – Chcemy się zastanowić nad historią, współczesnością i perspektywami każdego z wyznań – podkreślał na spotkaniu ekumenista z KUL.

Świadectwo i wspólnota

– Każde z tych wydarzeń można świętować oddzielnie, ale my chcieliśmy zrobić coś wspólnie. Chcemy dać konkretne świadectwo wspólnocie, którą tworzymy. Od wielu lat Lublin wyróżnia się na mapie ekumenicznej Polski szeregiem inicjatyw. Gdy opowiadam o tym na spotkaniu przewodniczących oddziałów Polskiej Rady Ekumenicznej, a jest ich w Polsce szesnaście – to wielu przeciera oczy ze zdumienia, że jest możliwe dokonywanie tak różnych teologicznie i kulturalnie przedsięwzięć, które łączą chrześcijan różnych wyznań. Tak będzie również podczas zbliżającego się kongresu – powiedział ks. Andrzej Gontarek.

Historia i teraźniejszość

– Pragnę wyrazić zadowolenie z faktu, że możemy wspólnie mówić o naszej obecności w przestrzeni i kulturze miasta – bo tworzymy razem z innymi historię i teraźniejszość tego miejsca, ale będziemy mieć również wpływ na jego przyszłość. Lublin ma swoją specyfikę i możemy być dumni, że od zarania dziejów obok świątyń rzymskokatolickich funkcjonowały tu świątynie innych wspólnot chrześcijańskich, także prawosławne. Dlatego inicjatywa międzynarodowego kongresu z racji 700-lecia Lublina jest podkreśleniem jego wielokulturowości i ogromnej historii wspólnotowego życia mieszkańców – tłumaczył ks. Andrzej Łoś.

Fenomen Lublina

Pomysł kongresu wyszedł od lubelskich ewangelików, którzy chcieli przygotować się do rocznicy reformacji. – Okazało się, że inicjatywa lokalna stała się pomysłem na wydarzenie międzynarodowe – mówił na spotkaniu ks. Grzegorz Brudny.– Pracując nad jubileuszem 700-lecia miasta, myśleliśmy szeroko o tym wydarzeniu, aby nie koncentrować się wyłącznie na elementach zabawowych, ale również na wszystkim, co stanowi o naszym dziedzictwie kulturowym, religijnym i duchowym. Chcemy odkrywać osoby, miejsca i instytucje – niezwykle istotne dla miasta. Warto pokazać, jak przez wieki na tym terenie współżyli wyznawcy trzech wyznań chrześcijaństwa – podsumował Michał Karapuda, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Lublinie. Kongres rozpocznie się 28 października 2017 r. Stacją pośrednią, przygotowującą do wydarzenia będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Lublinie – od 18 do 25 stycznia 2017 r.

Szczegółowy program obu wydarzeń w wydaniu internetowym lubelskiego „Gościa Niedzielnego”: www.lublin.gosc.pl.