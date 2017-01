Program ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu

Ponad 20 lat temu biskupi polscy do kalendarza kościelnego wpisali ogólnopolskie obchody Dnia Judaizmu. Była to odpowiedź na wezwanie soborowego dokumentu Nostra aetate, aby „ożywić i zalecić obustronne poznanie się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy”. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce ma pomagać katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa, w pogłębianiu świadomości tego, że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa „rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii” (św. Jan Paweł II).

Hasłem tegorocznego, już XX Dnia Judaizmu w Polsce są słowa z Księgi Jeremiasza: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (20,7). Przywołują one nie tylko dramatyzm Jeremiaszowego prorockiego powołania, lecz także tragizm losu całego narodu, ze świadomością Bożego wybrania z jednej strony, a zbiorowym doświadczeniem z drugiej. Można tę sytuację odnieść do wszystkich niewoli wybranego narodu, zwłaszcza do czasu Zagłady. Tematyka wokół tegorocznego hasła niesie w sobie wiele pytań, na które katolicy i Żydzi będą wspólnie poszukiwali odpowiedzi, gdyż obchody Dnia Judaizmu są też okazją do snucia wspólnej teologicznej i egzystencjalnej refleksji.

Gościem specjalnym ogólnopolskich obchodów jubileuszowego, XX Dnia Judaizmu w Kielcach będzie rabin prof. Abraham Skórka - rektor Latynoamerykańskiego Seminarium Rabinicznego w Buenos Aires i rabin gminy żydowskiej Benei Tikva, przyjaciel Papieża Franciszka.

Centralnym punktem obchodów XX Dnia Judaizmu będzie nabożeństwo biblijne w Bazylice Katedralnej o godz. 16.30. W programie znalazły się ponadto: konferencja prasowa, modlitwy w miejscach pamięci, sesja naukowa z wykładem rabina prof. Skórki i dyskusja panelową, otwarcie wystawy w Muzeum Diecezjalnym, wieczorna modlitwa psalmami.

Poniżej podajemy program obchodów:

XX OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ JUDAIZMU

pod hasłem

Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jr 20,7)

KIELCE 17 stycznia 2017 r.

9.30 - Urząd Miejski – Rozpoczęcie, przemówienia, konferencja prasowa

10.30 - Pomnik „Menora” Al. IX Wieków Kielc

wspomnienie Żydów zamordowanych podczas pogromu kieleckiego

modlitwy: biskup kielecki, Naczelny Rabin Polski

Przejście na ul. Warszawską 17 pod budynek dawnej synagogi, przy tablicy „Pamięci 27000 Żydów z kieleckiego getta zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1944 w Kielcach, Treblince i innych obozach zagłady” oraz przy Murze Pamięci „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata” – krótkie wspomnienie zamordowanych żydowskich mieszkańców Kielc oraz Polaków ratujących Żydów w czasie II Wojny Światowej.

11.45 - 14.00 Aula Wyższego Seminarium Duchownego

Wykład Rabina Prof. Abrahama Skórki – rektora Latynoamerykańskiego Seminarium Rabinicznego w Buenos Aires i rabina gminy żydowskiej Benei Tikva: Jews and Christians in a new world (Żydzi i chrześcijanie w ‘nowym świecie’)

Panel dyskusyjny wokół tematu Dnia Judaizmu 2017

16.00 Muzeum Diecezjalne – otwarcie wystawy

16.30 Bazylika Katedralna – Nabożeństwo biblijne

19.30 Kieleckie Centrum Kultury, duża scena

Żydowska modlitwa wieczorna: „Wieczór psalmów” – interpretacja żydowska i chrześcijańska

Patronat honorowy:

Arcybiskup Stanisław Gądecki – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Arcybiskup Wojciech Polak – Prymas Polski

Arcybiskup Henryk Muszyński – Prymas Senior

Kard. Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski

Biskup Jan Piotrowski – Ordynariusz Kielecki

Anna Azari – Ambasador Izraela w Polsce

Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski

Mecenat: