Pamiętają o dzieciach swych męczenników

Nie zapominamy o naszych męczennikach, którzy są ofiarami niesprawiedliwej ustawy o bluźnierstwie. Nasza pamięć wyraża się m.in. w objęciu konkretną opieką pozostawionych przez nich dzieci. Wskazują na to chrześcijanie Pakistanu. Udzielają konkretnej pomocy materialnej m.in. dzieciom Shehzady i Shama Masihów, spalonych żywcem przez islamskich oprawców za rzekome bluźnierstwo przeciwko Mahometowi.

Osierocili oni troje dzieci Suleimana, Sonię i Poonama, które obecnie są pod opieką dziadków. Chrześcijanie Lahauru wspierają je finansowo, m.in. opłacając całej trójce edukację, przybory szkolne i wyżywienie. Dwoje dzieci uczęszcza do katolickiej podstawówki prowadzonej przez siostry, a najmłodsze jest jeszcze w przedszkolu.

Wysiłki pakistańskich chrześcijan na rzecz sierot, pozostawionych przez ofiary ustawy o bluźnierstwie, wspiera finansowo jedna z irlandzkich fundacji, która zadbała m.in. o to, by mogły one wraz ze swymi rówieśnikami radośnie spędzić święta Bożego Narodzenia.