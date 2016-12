Duszpasterze na celowniku

Co najmniej 31 osób pełniących w Kościele katolickim posługę duszpasterską zostało w roku 2016 zamordowanych w różnych krajach świata.

Jest to poważny wzrost (o 41 proc.) w porównaniu z rokiem 2015, w którym według danych opublikowanych przez agencję Fides było ich 22, czyli o 9 mniej.

Prawie połowa z nich to księża, z których w tym roku straciło życie 14 – jeden więcej, niż rok wcześniej. Zaskakująco duży, bo ponad dwukrotny, jest wzrost liczby zabitych zakonnic – od 4 do 9. Wśród tegorocznych męczenników więcej jest także zaangażowanych duszpastersko świeckich, mianowicie 7, podczas gdy przed rokiem było ich 5. Życie oddał też nigeryjski seminarzysta. Według agencji Fides przez ostatnich 15 lat, od roku 2000 do 2015, zamordowano 396 osób pełniących posługę duszpasterską, w tym 5 biskupów.

Gdy chodzi o poszczególne kontynenty, smutny prymat pod tym względem ma już od 8 lat Ameryka. W tym roku poniosło tam śmierć 16 takich osób, z czego najwięcej, bo aż 7, z czego 3 księży – w Meksyku. W Afryce było 8 takich ofiar, a 6 w Azji – w tym 4 marca 4 siostry misjonarki miłości w Jemenie. Podobnie jak one, w Europie – mianowicie we Francji – zginął 26 lipca z rąk islamskich fundamentalistów ks. Jacques Hamel.