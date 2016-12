Rozpoczyna się misyjne kolędowanie dzieci

Przez najbliższych kilka dni, aż do 6 stycznia, odwiedzać będą domy, śpiewać kolędy i opowiadać o sytuacji swoich rówieśników w Tajlandii.

Ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce podkreśla, że Kolędnicy Misyjni to po prostu mali misjonarze. „Dzięki temu, że ci kolędnicy mówią o konkretnych problemach dzieci, to niejednemu, który przyjmuje je do swojego domu, otwierają się oczy, że tak niewiele trzeba by czyjeś dzieciństwo ochronić” – powiedział ks. Atłas.

Podczas akcji Kolędników Misyjnych w roku ubiegłym zebrano ponad 260 tys. zł.