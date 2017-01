W ciemności i ciszy narodził się

Marysia, która gra Maryję, należy do tych pierwszych. Przyszła Matka Boża nie słyszy najpierw zwiastowania, ale archanioł na szczęście zna także język migowy. Tymczasem narrator – ks. Tomasz – zastanawia się, czy niewidomi mają sny i czy w nich widzą. A jeśli tak, to co? Święty Józef, grany przez niewidomego Grzegorza, ma sen, które wszystko wyjaśnia. Przyjmuje Maryję do siebie i wkrótce razem ruszają do Betlejem.

Niezrozumiani

Doświadczają po drodze dodatkowych trudności. „Czy pan jest ślepy?” – słyszy wędrujący z białą laską Józef, gdy pyta o miejsce spisu ludności, nie dostrzegając tabliczki informacyjnej. „Czy pani ogłuchła?” – krzyczy ktoś do Maryi, gdy Ona nie odpowiada na pytanie. Nie słyszy nawet płaczu narodzonego Dzieciątka… Józef za to słuch ma absolutny i śpiewa przecudnie. „Mario, czy już wiesz…” w jego wykonaniu brzmi naprawdę niezwykle. „Ślepemu wzrok, głuchemu dźwięk, zmarłemu życia dar, chromemu krok, niememu pieśń przynosi Chrystus Pan…” Tymczasem pasterze po wizycie aniołów ruszają do Betlejem. Nie wiedzą tylko, co począć ze swoim niesłyszącym towarzyszem. „Zostaw głuchego, co mu do tego?” – radzi jeden z pastuszków. Boją się, że mały Król nie będzie zadowolony. „Może pomyśleć, żeśmy hołota, gdy przyjdzie z nami taki niemota”. W końcu jednak zabierają go ze sobą, by dźwigał torby. I ostatecznie tylko on, migając, potrafi porozumieć się z Matką Bożą.

Spotkanie światów

Jasełka pt. „W ciszy i ciemności narodził się” powstały w gronie ludzi związanych z duszpasterstwem niesłyszących i niewidomych archidiecezji. Całości patronuje fundacja FONIS. – Wśród 4 pasterzy mamy jednego niesłyszącego (w tej roli mała Klaudia). Niesłyszące są też mamy 2 innych, grające aniołów – tłumaczy ks. Tomasz Filinowicz, autor tekstu. Osoby niewidome znajdują się wśród Trzech Króli, zajmują się oprawą muzyczną. Ważną rolę w przygotowaniu aktorów odegrali: Ania, specjalistka od pantomimy, niesłyszący aktor Arek Bazak, odpowiedzialna za stroje siostra Bonita. W sumie zaangażowanych jest ok. 20 osób.

– W minionych latach przygotowywaliśmy „Kolędy świata ciszy” – tłumaczy ks. Tomasz. – Obecne jasełka to spektakl przeznaczony dla słyszących i widzących. Chcemy uwrażliwić widzów na „nasze światy”, uzmysłowić problemy, z jakimi czasem się borykamy. Jasełka będzie można obejrzeć m.in. 8.01 w kościele pw. Trójcy Świętej przy ul. Krzyckiej we Wrocławiu po Mszy św. o 10.30; 10.01 o 17.30 w Centrum Sztuki w Oławie; 15.01 w kościele Wniebowzięcia NMP w Tyńcu Małym przed Mszą św. o 12.00; 22.01 w kościele św. Augustyna we Wrocławiu po Mszy św. o 12.30; 22.01 w kościele pw. NMP Królowej Polski w Brzegu Dolnym po Mszy św. o 18.00.

Kopalnia w Betlejem

Ruchoma szopka znajdująca się w kaplicy duszpasterstwa niesłyszących i niewidomych w kościele pw. NMP na Piasku we Wrocławiu w tym roku będzie bogatsza o nowy element. Budowana jest w niej mała kopalnia, w której zobaczymy górników, a także św. Barbarę, ich patronkę.