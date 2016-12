Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci: w ub.r. prawie 1,6 mln zł

Prawie 1,6 mln zł zebrały w ubiegłym roku w Polsce dzieci należące do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Sporą część tej kwoty zawdzięczamy Kolędnikom Misyjnym, którzy kwestowali na rzecz swoich rówieśników na Madagaskarze.

„Dzięki ofiarom polskich dzieci udało się zrealizować na Madagaskarze 9 projektów nadzwyczajnych – powiedział sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary. – Są to projekty edukacyjne oraz związane z ochroną życia i zdrowia. Czego mogą dotyczyć? Budowa sali lekcyjnej, zakup nowych ławek, krzeseł, zorganizowanie dla dzieci letniego wypoczynku, no i jak najbardziej w tej części świata potrzebna jest ochrona życia i zdrowia. Wyczytałem w tych projektach specjalnych, że podejmowane są chociażby działania na rzecz higieny osobistej i dostępu do stomatologa” – poinformował ks. Maciej Będziński.

W tym roku Kolędnicy Misyjni zwracać będą uwagę na sytuację dzieci w Tajlandii.