Przeżyłem Wołyń

Piwnica budynku kościoła św. Teresy w Łodzi. Na dużych stołach leżą kolorowe szkiełka, słychać dźwięk szlifierki, a na ścianach wiszą szkice wizerunków świętych. Pani Krystyna i pan Wiktor układają anioła z niewielkich kawałków szkła. Praca wre, a ks. Tadeusz jest w swoim żywiole. Studiował historię sztuki, nie wyobraża sobie życia bez witraży. – Zajmuję się nimi już ponad 50 lat, na szczęście przełożeni nie narzekają – śmieje się kapłan. Nic dziwnego: zamówień nie brakuje, duchowny już teraz wie, co będzie robił za rok.

Salezjanin jest ubrany w granatowy fartuch, włosy starannie zaczesał do tyłu, z jego twarzy nie znika uśmiech. Oprowadza mnie po pracowni i pokazuje projekty, które już wykonał. – Ten witraż znajduje się w Korostyszewie, a ten w Bardoniu. Z kolei tamte trafiły do katedr wileńskiej i kijowskiej – tłumaczy. Za naszą wschodnią granicą kapłan bywa zresztą dość często.

Po krótkim wykładzie na temat technik wykonywania witraży z rozbawieniem stwierdzam, że to dobry materiał na osobny artykuł. – Ach, bo pan chciał rozmawiać o Wołyniu. Chodźmy na plebanię – mówi ks. Tadeusz. Wydaje pracownikom krótkie instrukcje i opuszczamy witrażownię, w której kapłan od lat spędza wiele czasu. Resztę poświęca na Msze, spowiedź, spotkania kręgu Domowego Kościoła i modlitwę, także za Ukraińców, którzy kilkadziesiąt lat temu w bestialski sposób zamordowali jego rodzinę: trzech braci ojca, ich dzieci oraz kuzynkę. Tata ks. Tadeusza przeżył tylko dlatego, że wcześniej wywieziono go na Sybir.

Czysta Ukraina

Do zakonnej celi przez niewielkie okno wpada promień bladego światła. Oświetla ścianę, na której wisi obraz pt. „Ku nadziei” autorstwa ks. Tadeusza Furdyny. Przedstawia grupę ludzi wędrujących w mroku, poszukujących swojej drogi. – Przypomina mi Wołyń. My także uciekaliśmy nocą, prawie nago, zerwani z łóżka. Mieliśmy nadzieję, że przeżyjemy – mówi ks. Żurawski. Nad obrazem dostrzegam krzyż, wykonany z ciężkiego metalu. Kapłan wyjaśnia, że to jedyna pamiątka z jego domu rodzinnego w Polanówce na Polesiu Wołyńskim. Wiąże się z nim niezwykła historia. – Gdyby nie ten krzyż, tobyśmy nie przeżyli. Pan Jezus uratował nas w cudowny sposób – mówi kapłan i zaczyna swoją opowieść.

Rodzina ks. Tadeusza sprowadziła się na Wołyń po I wojnie światowej. Tam ziemia była tańsza, a trzeba było czymś obdzielić liczne potomstwo dziadków księdza. Rodzice prowadzili sklep kolonialny we wsi, w której urodził się przyszły kapłan: tata jeździł po towary do Równego i Kostopola. – Raz oberwałem za czekoladki. Wynosiłem je potajemnie ze sklepu i dawałem koleżankom Ukrainkom, które mieszkały niedaleko – wspomina ksiądz. Podkreśla, że przed wojną wszystkie narodowości żyły ze sobą w zgodzie.

Zimą 1943 r. pododdziały UPA gromadziły się wokół Saren na Wołyniu. Stamtąd przyjeżdżały do pobliskich polskich wiosek, aby mordować ludzi, podpalać ich domy i kraść dobytek. – Ukraińcy chcieli państwa etnicznie czystego jak szklanka wody – mówi ks. Żurawski. Wspomina, jak w połowie marca ukraińskie sotnie zaczęły pojawiać się także w Polanówce. Pod jego dom przyszło wtedy trzech Ukraińców. Ośmioletni Tadeusz obserwował całą sytuację przez niewielki otwór w zamarzniętej szybie. – Był wśród nich dobrze nam znany Ukrainiec. W swoim gospodarstwie kupionym po I wojnie pozwolił zorganizować prowizoryczną polską szkołę – wspomina kapłan.

Josip, podobnie jak pozostali Ukraińcy, musiał pomagać UPA w odnajdywaniu Polaków, ale sam nie chciał ich śmierci. Pod domem celowo zaczął głośno mówić o tym, że nie ma sensu tam wchodzić. Argumentował, że kobieta z dziećmi tak szybko nie ucieknie, więc można wrócić później. Ukraińcy zrezygnowali z „wizyty”, a mama Tadeusza już wiedziała, co ma robić. Spakowała trochę rzeczy i jedzenia, wzięła na ręce młodszego Czesława, a starszemu Tadeuszowi dała do niesienia wspomniany już krzyż oraz Pismo Święte. – Uciekliśmy do znajomego gospodarza, który mieszkał przy polskiej szkole. Mama miała do niego zaufanie – mówi kapłan. Wspólnie z kilkoma innymi rodzinami postanowili opuścić wieś.